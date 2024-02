Genoa, Gudmundsson primeggia in A in tre statistiche offensive

Pur non riuscendo a trovare la via rete ormai da quattro partiteIl 26enne, che sabato pomeriggio nella gara esterna con il Napoli ha tagliato il traguardo delle 300 partite da professionista , non esulta dallo scorso 21 gennaio, giorno in cui con il rigore trasformato contro la Salernitana ha permesso ai rossoblù di espugnare in rimonta l’Arechi. Ma nonostante il mese di astinenza da gol, i numeri dicono che il numero 11 del Grifone riesce a farsi apprezzare anche quando il suo nome non compare nel tabellino dei marcatori.Secondo le statistiche elaborate da Kickest.it, infatti, dopo 25 turni di campionato l’ex PSV risulta il. Gudmundsson è, assieme ad altri tre colleghi (Bryan Cristante della Roma, Matìas Soulé del Frosinone e Jovane Cabral della Salernitana),. Inoccasioni il palo o la traversa hanno negato ad Albert la gioia più grande. Cifre che contribuiscono a rendere il Genoa il club che ha collezionato più legni fino a oggi. Ben 13.Gudmundsson risulta poi anche, avendone confezionato 57 in 23 presenze. Praticamente due e mezzo a gara. Due in più del solito Soulé.L’islandese, infine, guida anche la classifica dei calciatori con ilAlle sue spalle si piazzano gli interisti Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco e il salernitano Antonio Candreva, il primo fermo a quota 44, gli altri due appaiati a 39.Statistiche che dimostrano come, anche quanto non segna, Albert Gudmundsson sappia comunque essere pericoloso in prima persona o rendere tali i propri compagni di squadra.