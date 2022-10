Brescia in dubbio per Albert Gudmundsson.



L'esterno offensivo del Genoa è reduce da una settimana piuttosto tormentata nel corso della quale ha saltato diversi allenamenti a causa di una fastidiosa tonsillite.



La sua presenza in campo domani a Marassi contro le Rondinelle è quindi fortemente in bilico, motivo per cui Alexander Blessin starebbe pensando ad utilizzare al suo posto George Puscas, modificando leggermente il proprio assetto offensivo e dando finalmente una chance dal primo minuto all'attaccante romeno.