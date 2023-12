Lunga intervista sulla pagina di Marca per Albert Gudmundsson.



Al quotidiano spagnolo il talento del Genoa ha parlato del suo rapporto con il Grifone: "Dal giorno in cui sono arrivato a Genova mi sono sentito molto bene, sia fisicamente che psicologicamente. In ogni momento ho sentito il supporto dello staff, dei miei compagni di squadra e degli incredibili tifosi che abbiamo. Quando sono felice do sempre il meglio di me stesso, quindi penso che questo sia il motivo principale".



Gudmundsson ha poi parlato anche del suo albero genealogico, in cui il pallone è da decenni il tratto distintivo: "Sono nato in una grande famiglia di calciatori: tutti hanno giocato in Nazionale. Amo il calcio. L'ho respirato fin da piccolo ed ero sicuro di volermi dedicare ad esso. Fortunatamente, con l'aiuto dei miei genitori, sono riuscito a realizzare il mio sogno. Mi hanno aiutato a crescere come persona e come giocatore e mi hanno guidato a superare le difficoltà e le battute d'arresto che ho incontrato lungo il percorso".



Il numero 11 rossoblù ha poi parlato sul suo rapporto con mister Gilardino: "Sono molto fortunato a lavorare con Gilardino. Era un grande centravanti e giocava ai massimi livelli in una posizione simile alla mia. Mi sta aiutando molto a sviluppare il mio gioco"