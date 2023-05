I festeggiamenti per la promozione in Serie A deli tifosi rossoblù se li ricorderanno molto a lungo.Tra le centinaia di migliaia di persone che sabato hanno invaso di calore e colore il capoluogo ligure ce n'è tuttavia uno che davvero quella giornata farà molta fatica a dimenticarla. Non bastasse l'aver esultato per il traguardo raggiunto dalla squadra del suo cuore e averlo celebrato in strada con gli amici,Cosa gli sia accaduto sabato sera lo ha raccontato lui stesso a Chiamarsi Bomber: "Ho seguito con gli amici e tanti altri scooter il pullman della squadra in parata fino a una piazza sul lungomare di Genova. Quando i calciatori sono scesi".Quella che sembrava un'innocua battuta si è inaspettatamente trasformata in un momento indelebile. Senza pensarci su troppo, l'attaccante islandese ha infatti accettato la proposta del giovane tifoso. Non prima di sincerarsi che il centauro disponesse di un altro casco. "".Lo scarrozzamento per le vie della Superba non è stato tuttavia l'unico regalo che Gudmundsson ha concesso al suo fan: "Arrivati vicino a casa suainoltre mi ha chiesto di poter fare un selfie e poi l'ha pubblicato sulle sue storie. E' stato tutto tanto inaspettato, quanto bellissimo".