Si è chiusa con una prevedibile goleada la prima uscita prestagionale del Genoa.Sul campo Cesare Benatti di Moena, che dallo scorso lunedì sta ospitando la prima parte di preparazione estiva del Grifone, i ragazzi di Alberto Gilardino hanno travolto conSugli scudi, tornato appena ieri a disposizione del tecnico biellese ma apparso subito in palla, come dimostrano le quattro reti messe a segno nei 45 minuti in cui l'islandese è rimasto in campo. Bene ancheautore della doppietta che assieme all'autogol di un difensore trentino ha fissato il primo parziale sul 7-0.Dopo l'intervallo il Genoa ha cambiato volto, schierando un undici completamente differente da quello iniziale. Ciò che non è cambiato è stato però l'andamento di una sfida proseguita sul medesimo binario del primo tempo. I rossoblù hanno così trovato la via del gol in altre cinque occasioni: due volte ciascuno conuna conDa segnalare il debutto dal primo minuto del neo-acquisto Aaron Martìn, mentre l'altro volto nuovo, il portiere Nicola Leali, ha sostituito Martinez ad inizio ripresa.Il Grifone tornerà in campo martedì, sempre alle 17 e sempre a Moena, affrontando questa volta gli austriaci del WSG Tirol.TABELLINO:(7-0)RETI: 6' e 29' pt Sabelli, 18', 25', 34' e 44' pt Gudmundsson, 36' pt Deflorian (aut.); 2' st Jagiello, 4' e 19' st Yeboah, 23' e 43' st Yalcin.GENOA PRIMO TEMPO (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Biraschi, Bani; Sabelli, Strootman, Badelj, Aramu, Martin; Gudmundsson, Coda. All. GilardinoGENOA SECONDO TEMPO: Leali; Hefti, Matturro, Ilsanker, Melegoni; Frendrup, Jagiello, Accornero; Yeboah, Yalcin. All. Gilardino.