Il premio è assolutamente simbolico. Ma lo sfidante è quanto di meglio possa offrire il panorama calcistico mondiale. In queste ore Albert Gudmundsson sta contendendo a sua maestrà Erling Haaland il Pallone Nordico, una sorta di Pallone d'Oro popolare riservato ai migliori talenti del calcio boreale. A metterlo in palio è il profilo social Il Calcio Nordico, pagina dedicata al football delle latitudini subartiche.



Il contest, giunto alla sua quinta edizione, chiede ai suoi oltre 40.000 followers di scegliere il calciatore che meglio si sia distinto nel corso del 2023 tra quelli appartenenti alle federazioni del Nord Europa, nello specifico Islanda, Norvegia, Danimarca, Svezia, Fær Øer e Finlandia. Le votazioni possono avvenire soltanto mettendo una reaction sulla pagina Facebook del gruppo.



L'attaccante del Genoa, autore di un 2023 sorprendente, è giunto all'atto conclusivo dopo aver eliminato nei turni precedenti rispettivamente il finlandese del Venezia Joel Pohjanpalo e il norvegese dell'Arsenal Martin Ødegaard. Il fuoriclasse del City, laureatosi campione d'Europa con gli inglesi, ha invece battuto il danese ex Atalanta Rasmus Højlund e lo svedese dello Sporting Lisbona Viktor Gyökeres.



La votazione terminerà domani mattina alle 11.