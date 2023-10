In una lunga intervista concessa a SportWeek, il talento del Genoaha raccontato un po' di se stesso e del suo rapporto con l'Italia e gli italiani: ", io vado piano e sono tranquillo., mi piace il fatto che: per esempio, quando dite che qualcosa si fa subito e invece si va al mese successivo. Oppure l’orario degli appuntamenti: annunciate un’ora, arrivate quella dopo".Abitudine diverse da quelle delle terra da cui arriva. Anche se, per sua stessa ammissione, Albert si considera un nordico atipico: "La mia gente non è così seriosa come forse si crede, nel senso che non si prende troppo sul serio. Però è difficile che esca dal seminato, dalla sua comfort zone. I miei genitori sono fatti così, e li ringrazio perché mi hanno dato il senso del limite. Ma a me piace osare, dentro e fuori dal campo di calcio. È importante sfidare se stessi, continuare a mettersi in gioco. Per esempio:e ancora adesso è così,ma mi sono lanciato. Sono un calciatore professionista e conosco i miei doveri: lavorare duro, mangiare e riposare bene. Ma sono anche uno che insegue l’adrenalina".Gudmundsson ha poi raccontato come e perché ha accettato la chiamata del Genoa nel gennaio 2022: "E' arrivata l’ultimo giorno del mercato invernale, quindi non ho avuto molto tempo per pensarci.QuMi chiesero di aiutare la squadra a salvarsi. Non ce l’abbiamo fatta, maperché ormai mi sentivo parte del gruppo e quindi sentivo anche la responsabilità di aiutare il club a tornare su".In chiusura spazio anche a idoli e squadre preferite: "Mi piace molto il basket, ancora ci gioco quando torno a casa.. E si sono innamorato del Barcellona guardando Messi. Dybala? Tutti e due portiamo i calzettoni abbassati...".