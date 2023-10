Albert Gudmundsson ha deciso l'anticipo della decima giornata tra Genoa e Salernitana. 1-0 finale per i rossoblù, massimo risultato col minimo sforzo e un gol firmato dall'attaccante islandese: "Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, ma siamo contenti della vittoria - ha detto Gudmundsson a Dazn al termine della gara - c'era la sensazione che potessimo subire gol, ma è stato importante tenere il clean sheet. Io non ho ancora fatto nulla, siamo solo a inizio stagione e devo migliorare giorno dopo giorno".