Genoa, Gudmundsson: 'Sono io il rigorista designato. Non è mai facile giocare all'Arechi'

Il Genoa vince in casa della Salernitana. Tra i protagonisti del match c'è Albert Gudmundsson autore del gol del 2-1. Queste le sue dichiarazioni a Dazn:



LA VITTORIA - “Le sensazioni dopo la vittoria? Non è mai facile venire a giocare in questo stadio perché nelle ultime partite abbiamo perso punti negli ultimi secondo ed era troppo importante vincere oggi. Siamo soddisfatti.



IL RIGORISTA - "E' molto semplice, io sono quello designato a calciare i rigori, l’ultimo l’ho segnato ed era giusto lo calciassi io. Tutto qua. Qual è il segreto per venire all’Arechi a fare una partita del genere? Siamo un grande gruppo, siamo molto compatti, ogni tanto abbiamo subito gol negli ultimi secondi quest’anno, però oggi siamo riusciti a superare anche questo aspetto. Abbiamo fatto una grande partita, era importante vincere e l’abbiamo fatto”.