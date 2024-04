Genoa, Gudmundsson tranquillizza i tifosi: 'Con il Verona ci sarò!'

Dopo la paura, la rassicurazione. A far cambiare umore ai tifosi del Genoa, svegliatisi con il timore di dover affrontare la trasferta di domenica sera in casa del Verona privi dici ha pensato il diretto interessato.Colpito nelle scorse ore da un attacco influenzale che gli ha fatto saltare la sessione d'allenamento di ieri, la punta islandese ha assicurato in prima persona che le sue condizioni fisiche sono già in netto miglioramento, tanto da non metterne in dubbio la presenza al Bentegodi: "Nessun problema - ha dichiarato il numero 11 rossoblù in una sua lunga intervista concessa a Il Secolo XIX -".

Una frase che suona quasi come una sentenza. Gud, capocannoniere stagionale del Grifone con 13 gol segnati tra campionato e Coppa Italia, è convinto che domenica sera a guidare il Genoa verso una vittoria che manca da oltre un mese ci sarà anche lui.