Genoa, Gudmundsson: 'Tre punti pesanti. Rigore? Il tiratore sono io...'

Il nono gol in campionato di Albert Gudmundsson è valso la sesta vittoria per il suo Genoa. Un successo pesante, quello ottenuto in rimonta in casa della Salernitana, che permette al Grifone di portarsi all'undicesimo posto in classifica.



Un successo che l'attaccante islandese ha commento così a fine gara ai microfoni di DAZN: “Non è mai facile venire a giocare in questo stadio. Anche per questo motivo prendere i tre punti qui è stato molto importante. Oltretutto li abbiamo ottenuti contro un'avversaria diretta e ciò vale ancora di più. Siamo un grande gruppo, che lotta l’uno per l’altro fino alla fine. A volte abbiamo subito gol negli ultimi minuti ma oggi siamo riusciti a tenere il risultato. Forse non abbiamo fatto una grande partita, ma oggi l’importante era soltanto vincere".



Gudmundsson ha poi spiegato anche l'episodio del rigore da lui calciato e segnato dopo aver strappato la palla dalle mani de compagno Mateo Retegui, apparso tutt'altro che felice di dover cedere l'incombenza al numero 11: "Il rigorista della squadra sono io - ha affermato l'islandese - anche l’ultimo rigore l’avevo tirato e segnato io. Quindi ho voluto tirare anche questo".