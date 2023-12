La lontananza dal campo di Albert Gudmundsson sembra essere giunta alla fine.



L'attaccante islandese del Genoa, fuori da quasi un mese a causa di un risentimento muscolare al polpaccio, dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni già nella giornata di oggi. Nel mirino per lui c'è la gara di domenica in campionato contro il Monza, sfida per la quale il 26enne spera quantomeno di rientrare nell'elenco dei convocati.



Speranza condivisa ovviamente anche da Alberto Gilardino, alla luce del rendimento stupefacente avuto dall'ex AZ Alkmaar nella prima parte di stagione. In quattordici gare disputate tra campionato e Coppa Italia Gudmundsson ha infatti realizzato ben sette reti, spesso vestendo i panni del trascinatore del Grifone. La sua mancanza nelle ultime partite è pesata molto sull'economia di gioco e sulla redditività offensiva dei rossoblù.