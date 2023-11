Ancora un pizzico di pazienza. Alberto Gilardino e i tifosi del Genoa dovranno attendere ancora un po' prima di rivedere in campo Albert Gudmundsson.



Fermo da un paio di settimane a causa di un problema muscolare ai flessori della gamba destra, il talento isandese del Grifone ha cerchiato sul calendario la data in cui potrà rimettersi a disposizione di squadra e allenatore. Non sarà sabato contro l'Empoli, né martedì con la Lazio in Coppa Italia. La gara del suo rientro presumibilmente sarà quella di campionato contro il Monza di domenica 10 dicembre.



Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore nella giornata di ieri hanno infatti evidenziato come il guaio muscolare sia ormai pressoché alle spalle. Nei prossimi giorni Gudmundsson tornerà dunque ad allenarsi con il resto dei compagni ma, come detto, per vederlo abile e arruolabile bisognerà attendere ancora un po'.