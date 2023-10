Amichevole in famiglia, contro la Primavera di mister Agostini, questa mattina per il Genoa.

Al centro sportivo di Pegli i ragazzi di Alberto Gilardino hanno superato per 4-0 i compagni più giovani, imponendosi al termine di una gara disputata su due tempi da 35' l'uno.



A salire sugli scudi, tanto per cambiare, Albert Gudmundsson che ha confermato il proprio straordinario momento di forma mettendo a segno una doppietta. Di George Puscas e Aaron Martìn le altre due reti dell'incontro.



Alla gara non hanno partecipato, oltre ai sette nazionali impegnati con le rispettive selezioni, neppure il portiere Martinez, squalificato nel prossimo incontro di campionato in casa dell'Atalanta, gli infortunati Badelj, Strootman e Retegui, che stanno proseguono nei rispettivi iter di recupero, e Messias, ancora fermo ai box dopo la lesione muscolare patita lo scorso sabato.



Questo l'undici schierato da Gilardino con il 4-4-2: Leali (1' st Sommariva); Hefti, Vogliacco, Faroukou Cissé, Matturro; Sabelli, Galdames, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Puscas.