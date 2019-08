A meno di 24 ore dall'amichevole con la Reggiana il Genoa è tornato in campo questa sera affrontando a Cavriago la Massese.



Prevedibile e puntale è arrivata per i rossoblu la goleada sulla formazione toscana militante in Eccellenza. 9-0 il risultato finale con Sanabria e Gumus sugli scudi. Il paraguaiano ha infatti messo a referto ben quattro reti mentre il turco si è fermato a tre. Di Pandev, che ha aperto le marcature dopo 10 minuti, e Jagiello nel finale gli altri due centri del Grifone.



Da segnalare il debutto in rossoblu di Lasse Schone che ha giocato i primi 45' per poi lasciare spazio al giovane Rovella.



TABELLINO: GENOA: Jandrei (1' st Marchetti); Romero, El Yamiq, Rizzo (35' st Olivera), Romulo (25' st Raggio) Schone (1' st Rovella), Agudelo (22' st Klimavicius), Jagiello, Pandev (18' st Zennaro), Gumus, Sanabria.



RETI: 10' Pandev, 11' Gumus, 14' , 24', 35' Sanabria, 36' Gumus; 57' Sanabria, 85' Jagiello, 90' Gumus