Genoa: Haps e Messias i dubbi mancini di Gilardino in vista del Napoli

Marco Tripodi

E' già vigilia di campionato per il Genoa che domani pomeriggio alle 15 sarà ospite dei campioni d'Italia del Napoli al Diego Armando Maradona nel terzo anticipo del 25° turno di Serie A.



Dopo settimane di difficoltà, con la formazione fortemente condizionata da infortuni e squalifiche, il tecnico dei rossoblù, Alberto Gilardino, ha finalmente l'organico pressocché interamente a sua disposizione. L'unico assente certo nella trasferta in terra campana, e in tutti gli altri impegni da qui al termine della stagione, è Alan Matturro. Il giovane difensore uruguaiano si è infatti sottoposto l'altro ieri a un intervento chirurgico a entrambe le ginocchia e difficilmente potrà tornare in campo prima della prossima estate.



Per il resto, come detto, per l'allenatore piemontese ci sono soltanto sorrisi. L'unica eccezione è rappresentata dalle condizioni fisiche non ancora ottimali di Ridgeciano Haps. L'esterno del Suriname dopo aver saltato le ultime quattro gare resta ancora in bilico anche in vista della sfida di domani agli Azzurri di Walter Mazzarri. L'ex Venezia è tornato ad allenarsi in gruppo ma le numerose ricadute subite in passato suggeriscono prudenza nei suoi confronti. Anche per questo motivo Gilardino starebbe pensando di inserire dal primo minuto sulla corsia di sinistra Junior Messias. Una posizione che il brasiliano ha già ricoperto più volte nel suo fin qui breve trascorso in rossoblù, dando dimostrazione di poter essere efficace e affidabile anche in un ruolo che teoricamente non sarebbe il suo.



In difesa, infine, smaltito contro l'Atalanta il turno di squalifica rimediato dopo il giallo subito in regime di diffida con l'Empoli, si rivedrà Koni De Winter, che dovrebbe completare il pacchetto arretrato con Mattia Bani e Johan Vasquez.