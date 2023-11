Il primo gol non si scorda mai. Soprattutto se poi è stato bello e importante come quello realizzato mercoledì Ridgeciano Haps che ha permesso al Genoa di superare la Reggiana nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.



"Il primo gol con la maglia del Genoa, è stata davvero una grande emozione - ha raccontato l'esterno del Suriname a Il Secolo XIX - anche perché la strada che mi ha portato qui dopo l’infortunio è stata davvero molto lunga. Poi realizzare una rete così, al Ferraris, davanti ai nostri tifosi, è stato davvero molto bello. Sono molto contento specialmente perché eravamo in svantaggio e la rete ci ha dato la forza per credere nella vittoria ed andare a cercare il secondo gol".



L'ex Venezia ha poi spiegato i motivi che l'hanno spinto a tornare al Genoa dopo la semestrale parentesi della scorsa primavera: "Sono tornato per l'emozione di vivere partite come quella con la Reggiana. La strada per tornare qui è stata lunga ma alla fine ce l'ho fatta e sono davvero molto felice"



Una battuta, infine, sul suo rapporto con Gilardino: "Il mister mi piace molto. Conosce molto bene le mie qualità, prima della partita mi dice cosa vuole da me ma poi in campo mi lascia libero di sfruttare le mie qualità. E' una cosa che mi piace, è importante avere questo tipo di rapporto con un allenatore".