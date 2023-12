Si fa sempre più concreta l'ipotesi di uno sbarco di Alessandro Zanoli al Genoa.

L'esterno del Napoli, seguito a lungo ma invano in estate dai rossoblù, ora sembrerebbe davvero a un passo dal vestire la maglia del club più antico d'Italia.



L'ennesima conferma, per quanto indiretta, arriva dal possibile addio al Grifone del pari ruolo Silvan Hefti. Il laterale elvetico, finito molto indietro nelle gerarchie di mister Gilardino, sarebbe infatti a un passo dal trasferirsi in Francia. Ad attenderlo è il Montpellier, club in cui dallo scorso agosto milita Kelvin Yeboah, un altro tesserato rossoblù girato in prestito ai Paillade.



Anche l'ex Young Boys, arrivato al Genoa nel gennaio di due anni fa, verrebbe prelevato a titolo temporaneo con diritto di riscatto a fine stagione.