C'è ancora un pizzico di rammarico in casa Genoa per come sono andate la cose domenica sera contro la Sampdoria.



Nonostante una buona prestazione anche contro i blucerchiati l'appuntamento con una vittoria che manca ormai da due mesi è stato rinviato. Nelle parole di Oscar Hiljemark, intervistato dal sito ufficiale del club rossoblù, il pensiero dei tre punti emerge prepotente: “Per il modo in cui abbiamo giocato domenica meritavamo la vittoria - ha detto lo svedese - Il punto è stato positivo solo per muovere la classifica, ma non ha rispecchiato l’andamento dell’incontro e la differenza di occasioni create. Andremo a Torino con la consapevolezza di affrontare una partita difficile contro una squadra fortissima. Mettendo in campo il giusto atteggiamento penso che abbiamo le qualità per puntare alla vittoria”.