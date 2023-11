Il Genoa ha reso noto l'elenco dei convocati per la gara di questa sera contro il Verona, anticipo della 12^ giornata di Serie A in programma al Ferraris alle 20.45. Sempre out Retegui, recuperano Bani e Jagiello. Ecco la lista completa:



Portieri: Leali, Martinez, Sommariva

Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Kutlu, Jagiello, Malinovskyi, Strootman, Thorsby

Attaccanti: Ekuban, Gudmundsson, Puscas