Sono 24 i giocatori convocati da Davide Ballardini in vista della delicata trasferta che domani sera attende il suo Genoa a Bologna.con i neroverdi a causa di un fastidio gastrointestinale. Non recupera, invece,, ancora fuori al pari degli altri infortunati Pellegrini e Biraschi. Escluso dalla lista anche Lennart Czyborra.Questo l'elenco dei precettati per il Dall'Ara:Badelj, Behrami, Caso, Cassata, Destro, Ghiglione, Goldaniga, Marchetti, Masiello, Melegoni, Onguene, Paleari, Pandev, Perin, Pjaca, Portanova, Radovanovic, Rovella, Scamacca, Shomurodov, Strootman, Zajc, Zapata, Zappacosta.