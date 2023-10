Pessime notizie in casa Genoa in vista del match di stasera contro il Milan. I liguri, infatti, dovranno fare a meno di Mateo Retegui: l'attaccante italo-argentino non è stato convocato da Alberto Gilardino per un problema fisico.



Ecco la lista completa dei convocati:



"Leali, Martinez, Sommariva, Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Frendrup, Galdames, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Thorsby, Ekuban, Fini, Gudmundsson, Messias, Puscas".