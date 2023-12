Il Genoa si prepara per la sfida contro il Monza in programma per domani alle 15 all'Unipol Domus. In vista del match, Alberto Gilardino ha scelto i giocatori convocati per la trasferta brianzola. Tra questi, rientra Albert Gudmundsson, ristabilito dopo l'infortunio. Questo l'elenco completo:



Portieri: Martinez, Leali, Sommariva.

Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Kutlu, Jagiello, Thorsby.

Attaccanti: Ekuban, Fini, Gudmundsson, Messias, Retegui, Puscas.