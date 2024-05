Genoa, i convocati per il Sassuolo: Gudmundsson c'è, Vitinha no

C'è anche il nome dinell'elenco dei 21 giocatori del Genoa che Alberto Gilardino ha convocato in vista della gara di questo pomeriggio al Luigi Ferraris contro il Sassuolo.Dopo aver salutato per un attacco influenzale la trasferta di settimana scorsa in casa del Milan, l'islandese torna dunque regolarmente a disposizione del tecnico piemontese. Assieme a lui, fuori addirittura da metà febbraio e reduce da una doppia operazione ai legamenti del ginocchio.

Questa la lista completa dei 21 giocatori precettati da Gilardino:Martinez, Leali, SommarivaCittadini, Haps, Vogliacco, De Winter, Vasquez, Matturro, Martin, Spence, SabelliBohinen, Thorsby, Badelj, Frendrup, StrootmanAnkeye, Ekuban, Retegui, Gudmundsson.