Sono ventisei i giocatori del Genoa convocati da Davide Nicola in vista della sfida di domani sera in casa del Sassuolo.



Rispetto alla gara di sabato con l'Inter rientra nell'elenco Lukas Lerager, fuori per squalifica contro i nerazzurri. Presenti anche gli acciaccati Cassata, Sturaro e Soumaoro nonostante le loro percentuali di utilizzo siamo praticamente prossime allo zero, alla luce degli acciacchi fisici di cui sono vittime. Confermata anche la presenza del giovane regista Nicolò Rovella. Unici assenti i lungodegenti Radovanovic e Pajac.



Questa la lista completa con i rispettivi numeri di maglia:

1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 65 Rovella, 85 Behrami, 99 Pinamonti.