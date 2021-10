C'è anchenell'elenco dei 24 giocatori del Genoa convocati da Davide Ballardini in vista dellaIl difensore romano, reduce da un trauma contusivo al ginocchio rimediato domenica scorsa contro il Sassuolo, è rimasto in bilico fino all'ultimo ma alla fine è riuscito a recuperare la piena forma garantendo a Ballardini un po' di scelta in un reparto falcidiato dagli infortuni.Nell'elenco rientra anche Sturaro, mentre oltre ai preannunciati Maksimovic, Vanheudsen, Bani, Cassata ed Hernani, è rimasto escluso anche il giovane Buksa impegnato con la squadra Primavera.Questi i rossoblù che partiranno per il capoluogo piemontese: Badelj, Behrami, Biraschi, Caicedo, Cambiaso, Criscito, Destro, Ekuban, Fares, Galdames, Ghiglione, Kallon, Marchetti, Masiello, Melegoni, Pandev, Portanova, Rovella, Sabelli, Semper, Sirigu, Sturaro, Tourè, Vasquez.