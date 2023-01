Nella tarda mattinata odierna Alberto Gilardino ha diramato la lista dei 24 giocatori del Genoa che prenderanno parte alla gara interna di questa sera contro il Venezia.L'elenco è praticamente lo stesso della sfida di Coppa Italia di giovedì scorso contro la Roma con un'unica modifica:, fuori per squalifica con i giallorossi,. Confermati poi i due nuovi acquisti di gennaio, il difensore uruguaiano Alan Matturro e il rientrante capitano Mimmo Criscito.il cui addio al Genoa pare ormai questione di ore. Come anticipato da Calciomercato.com un paio di giorni fa, infatti, l'attaccante italo-ghanese è pronto a trasferirsi in prestito all'Ausburg.