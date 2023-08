Il Genoa si prepara ad affrontare la Lazio, nel match in programma per domani alle 20.45. Il club ligure ha diramato l'elenco dei convocati, in cui compare per la prima volta Ruslan Malinovskyi.



PORTIERI: Leali, Martinez, Sommariva



DIFENSORI: Bani, Biraschi, De Winter, Dragusin, Hefti, Martin, Sabelli, Vasquez.



CENTROCAMPISTI: Badelj, Frendrup, Jagiello, Malinovskyi, Strootman, Thorsby



ATTACCANTI: Aramu, Ekuban, Fini, Gudmundsson, Retegui, Puscas.