C'è anchenell'elenco dei 23 giocatori convocati da Alberto Gilardino in vista dell'impegno interno di questra sera contro la Roma.Per l'ex di Crotone e Milan si tratta della prima chiamata in rossoblù. Torna tra i precettati anche il cilenomentre, come anticipato ieri dal tecnico piemontese, niente da fare per gli acciaccatiQuesto l'elenco completo:PORTIERI: Martinez, Leali, SommarivaDIFENSORI: De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez, Sabelli, Hefti, Haps, MatturroCENTROCAMPISTI: Strootman, Badelj, Frendrup, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, GaldamesATTA CCANTI: Gudmundsson, Retegui, Junior Messias, Puscas