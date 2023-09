Sono ventitré i giocatori del Genoa convocati da Alberto Gilardino in vista del match di questa sera in casa del Lecce.



Come previsto gli unici assenti sono Junior Messias e Alessandro Vogliacco che solo nei prossimi giorni torneranno a disposizione del tecnico piemontese.



Questo l'elenco completo dei rossoblù che prenderanno parte alla trasferta al Via Del Mare: Martinez, De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez, Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Gudmundsson, Retegui, Leali, Sommariva, Hefti, Haps, Matturro, Martin, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Ekuban, Puscas