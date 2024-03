Genoa, i convocati per l'Inter: fuori in tre

Sono 24 i giocatori convocati da Alberto Gilardino in vista della gara che il suo Genoa disputerà questa al Giuseppe Meazza di Milano contro l'Inter.



Nell'elenco, come annunciato ieri in conferenza stampa dallo stesso tecnico rossoblù, non compaiono gli infortunati Alan Matturro e Ridgeciano Haps e l'attaccante nigeriano David Ankeye, ancora fuori forma. Presente invece il difensore della Primavera Tommaso Pittino.



Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Leali, Martinez, Sommariva, Stolz

DIFENSORI: Bani, Cittadini, De Winter, Martin, Sabelli, Spence, Pittino, Vasquez, Vogliacco

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Malinovskyi, Strootman, Thorsby, Frendrup, Badelj

ATTACCANTI: Ekuban, Gudmundsson, Messias, Retegui, Vitinha