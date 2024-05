Genoa, i convocati per Roma: recuperano in tre

Buone notizie per Alberto Gilardino in vista dell'ultima trasferta di campionato del suo Genoa.I rossoblù saranno ospiti questa sera all'Olimpico della Roma, nella 37^ giornata di Serie A, eSi tratta diAncora fuori, invece, l'ultimo lungodegente, il brasiliano Junior Messias. L'ex Milan sarà però l'unico assente del Grifone.Questo l'elenco completo deichiamati da Gilardino per prendere parte alla sfida con i giallorossi:

: Martinez, Leali, Sommariva: Bani, Cittadini, De Winter, Haps, Martin, Matturro, Sabelli, Spence, Vasquez, VogliaccoBadelj, Bohinen, Frendrup, Malinovskyi, Strootman, ThorsbyAnkeye, Ekuban, Gudmundsson, Retegui, Vitinha