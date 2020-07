Sono 26 i giocatori convocati da Davide Nicola per la trasferta che il Genoa sosterrà domani sera nella Torino granata.



Nell'elenco tornano sia Mimmo Criscito che Stefano Sturaro, fuori per infortunio nelle ultime uscite, mentre non figura l'altro convalescente Cristian Romero. Sempre assenti, poi, i lungodegenti Pajac e Radovanovic.



Questa la lista completa dei convocati rossoblù con il relativo numero di maglia: 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 65 Rovella, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti.