Sono 24 i giocatori convocati da Davide Nicola in vista della gara di campionato che attende domani sera il suo Genoa in casa dell'Udinese.



Nell'elenco, come previsto, non figurano lo squalificato Schone e l'infortunato Criscito, ancora alle prese con il problema muscolare accusato contro il Parma dieci giorni fa. Fuori anche i due esterni Ankersen e Pajac, oltre al lungodegente Radovanovic.



Questa la lista completa dei partenti per la trasferta friulana: 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 55 Masiello, 65 Rovella, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti