Se è vero che gli attaccanti sono i primi difensori di una squadra è altrettanto vero il contrario. Ribaltando compiti e ruoli si può infatti tranquillamente affermare che il reparto arretrato è colui dal quale nascono le azioni offensive di un club. O almeno questo è ciò che probabilmente si pensa in casa Genoa.



Dati alla mano, i rossoblù appaiono come la squadra di Serie A con il baricentro più basso in assoluto. Nessun'altra compagine del nostro massimo campionato passa infatti tanto tempo palla al piede nella propria metà campo come fanno Criscito e compagni. In media nei primi 26 turni del torneo il Grifone ha mantenuto la sfera nella sua porzione di terreno per oltre un quarto d'ora del tempo effettivamente giocato. Con 15' e 30'' a partita il Genoa sopravanza di mezzo minuto netto i colleghi della Roma e di ben 4 minuti esatti i cugini della Sampdoria, rispettivamente secondi e ultimi in questa curiosa graduatoria.



Ciò comunque non significa che il Grifone non attacchi. Anzi. Analizzando il possesso palla nella metà campo avversaria, i rossoblù si ritrovano in 14^ posizione, praticamente appaiati alla Samp. Un posto certamente migliore di quello occupato nella classifica che conta veramente.



Evidentemente a Davide Nicola, ma anche ai colleghi che l'hanno preceduto quest'anno sulla panchina ligure, piace far partire l'azione dalle retrovie, coinvolgendo attivamente i propri difensore nella costruzione della manovra.