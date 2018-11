Non sono ancora bastate tredici gare ufficiali, due allenatori e tre mesi di stagione a quattro giocatori del Genoa per cancellare ilono i desaparecidos del Grifone in questa avvio di stagione. Tutti al centro quest'estate di trattative di mercato, i primi tre perché neo-acquisti rossoblù, il quarto perché in procinto di salutare Pegli fino all'ultimo momento salvo poi restare in Liguria, fino ad oggi sono stati gli unici elementi della rosa genoana, terzo e quarto portiere esclusi, a non essere mai stati utilizzati nè da Davide Ballardini né da Ivan Juric.Tra i vari profili la situazione che sorprende maggiormente è quella di Lisandro Lopez. Corteggiato da Preziosi fin da maggio, l'argentino è sbarcato al Cristoforo Colombo in prestito dal Benfica solo a metà agosto al termine di un estenuante tira e molla tra Italia e Portogallo. Nei piani di Ballardini avrebbe dovuto essere il perno del pacchetto arretrato ma guai fisici collezionati a ripetizione ne hanno impedito l'utilizzo. Ma anche una volta tornato in piena forma la sostanza per lui non è cambiata. Nel frattempo lo spogliatoio rossoblù aveva accolto il ritorno di Juric il quale ha preferito fin da subito dare fiducia al giovane Christian Romero, venendo peraltro ampiamente ripagato. E quando l'argentino ha saltato per squalifica la gara con il Milan, al suo posto è stato inserito il tedesco Gunter lasciato l'ex Inter a languire a bordo campo.Spesso storia, a grandi linee, vissuta da un altro giocatore albiceleste, il centrocampista Rolon. Inseguito a lungo nell'estate 2017, il biondo mediano è giunto in Liguria solo un anno dopo, prelevato anch'egli in prestito ma dal Malaga. Sembrava un innesto importante per il Grifone. Una valida alternativa alle prime scelte della linea di mezzo. Ed invece di tutta la batteria di centrocampisti lui è l'unico a non aver ancora calcato il prato verde.Un po' come Lakicevic, arrivato a parametro zero dal Vojvodina per giocarsi il posto con Pereira sulla fascia destra ma restato un oggetto misterioso fino ad oggi.E poi c'è Lapadula. L'acquisto più costoso nella storia del club più antico d'Italia. Dopo la deludente stagione passata per lui l'ipotesi di un trasferimento verso altri lidi è rimasta concreta fino a fine agosto. Chiuso il mercato italiano si pensava potessi trasferirsi all'estero ed invece è rimasto sotto la Lanterna convinto di potersi giocare le sue carte. Convinzione mal riposta dal momento che il suo volto lo si è visto soltanto nelle amichevoli e nelle partitelle d'allenamento.Per tutti e quattro l'avvicinarsi dell'anno nuovo e della contestuale riapertura del mercato è un appuntamento segnato in rosso sul calendario. La speranza è ovviamente quella di cambiare aria. Ma dopo sei mesi di inattività pressoche totale non sarà facile per loro trovare estimatori.