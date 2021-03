Mancano poco più di 50 ore al fischio di inizio di Genoa-Sampdoria. MaD'altronde la stracittadina è da sempre una sfida che travalica i limiti di quei 90 minuti trascorsi in campo dalle due formazioni. Il derby si gioca ben prima che le formazioni scendano sul prato del Ferraris e prosegue anche dopo che i protagonisti si sono asciugati di dosso le gocce di sudore.Ecco perché, pur in una situazione anomala e preoccupante come quella attuale, nessuna delle due tifoserie vuol evitare di far sentire il proprio incoraggiamento ai rispettivi beniamini.Di certo non lo faranno i sostenitori del Grifone, buona parte dei quali si è già dataCon un comunicato ufficiale firmato da alcune delle principali sigle del tifo organizzato rossoblù, le stesse hanno chiamato a raccolta i propri adepti per suonare la carica al Grifone a 24 ore dal via della sfida. Il raduno, che nelle intenzioni degli organizzatori avverrà "rispettando il distanziamento e indossando la mascherina" in ottemperanza agli obblighi di legge anti Covid, è fissato per le 19 di domani sera nel piazzale antistante il Tower Hotel, l'albergo in cui Criscito e compagni trascorreranno la notte pre-derby.La speranza delle autorità, che hanno già minacciato provvedimenti drastici in caso di comportamenti non adeguati, e che tutto si svolga in totale sicurezza e che non si verifichino episodi simili a quelli visti di recente prima del derby di Milano o della partita di Champions League tra Lazio e Bayern.