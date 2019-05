Uno sceicco per il Genoa. È questo il sogno di migliaia di sostenitori del Grifone che sperano che l'erede di Preziosi possa essere un facoltoso investitore mediorientale. Nella fattispecie Ahmed bin Saeed Al Maktoum, fondatore e ceo del gruppo Emirates.



Seguendo una dinamica per certi versi inspiegabile, tipica della rete, da qualche giorno il profilo Instagram dello sceicco è invaso da messaggi di centinaia di tifosi genoani che lo invitano ad acquistare il club recentemente messo in vendita da Preziosi.



Il gruppo Emirates, uno dei colossi dell'aviazione mondiale, ha diversi rapporti con il calcio, su tutti le sponsorizzazioni con Real Madrid Arsenal, ma non detiene la proprietà di alcun club.