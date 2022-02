Dopo il pareggio di ieri in casa contro la Salernitana, la salvezza per il Genoa è un po' più lontana.



Eppure i tifosi del Grifone dimostrano di credere ancora che l'impresa di non retrocedere sia fattibile. La conferma arriva dall'entusiasmo con cui il popolo rossoblù ha letteralmente polverizzato i biglietti messi a disposizione degli ospiti dal Venezia, prossimo avversario domenica al Penzo della squadra di Alexander Blessin.



Sono bastate infatti appena un paio d'ore per vendere tutti i 500 biglietti disponibili per la trasferta in laguna. Un segnale forte di come, malgrado la classifica resti impietosa, i tifosi del Genoa continuano a non volersi arrendere.