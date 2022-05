Quella che da molti è ritenuta una missione pressoché impossibile i tifosi del Genoa ma evidentemente non considerano tale.



La dimostrazione arriva dal calore con cui i sostenitori rossoblù seguiranno domenica la squadra di Alexander Blessin nella difficile e decisiva trasferta di Napoli, snodo fondamentale nella corsa verso la salvezza.



Tutti i tagliandi messi a disposizione per i tifosi ospiti dalla società partenopea sono andati infatti letteralmente in fumo nel giro di pochissime ore. E non è da escludere che da qui a domenica altri appassionati liguri non decidano ugualmente di seguire la squadra, magari accomodandosi in reparti dello stadio non dedicati esclusivamente ai rivali.



I tifosi del Genoa non si limiteranno comunque a seguire la squadra in una delle trasferte più lunghe della stagione ma lo faranno non facendo mancare il loro apporto di calore e colore. Ieri sera infatti le sigle organizzate aderenti alla Gradinata Nord si sono radunate all'esterno dello stadio di Marassi proprio per stabilire le coreografie da inscenare nel corso della gara contro il Napoli. Segno di come i tifosi rossoblù continueranno a spingere i propri beniamini verso la salvezza almeno fino a che questa sarà raggiungibile.