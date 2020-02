Una clamorosa richiesta a Richard Branson, proprietario dell'impero Virgin e uomo tra i più ricchi e potenti al mondo, arriva dai soci del Genoa Club Londra.



Tramite una lettera aperta, ripresa questa mattina dal Secolo XIX, i sostenitori rossoblù d'oltremanica chiedono al miliardario britannico di acquisire la maggioranza delle quote del club più antico d'Italia da Enrico Preziosi.



Branson, a capo di un gruppo che gestisce oltre 400 aziende in tutto il mondo e con interessi in molteplici settori, da diversi anni è molto attivo anche nel capoluogo ligure, soprattutto nel mondo della nautica, come testimoniano le quattro navi da crociera recentemente commissionate alla Fincantieri genovese.



Difficile tuttavia che l'insolita richiesta dei tifosi del Genoa, purtroppo per i mittenti, possa trovare una sponda favorevole in sir Branson.