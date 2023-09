Ad accomunare Genoa ed Hertha Berlino non c'è soltanto il fatto di condividere la medesima proprietà.

I due club gestiti dalla 777 Partners da qualche anno vantano anche una reciproca simpatia a livello di tifoseria. Non un vero e proprio gemellaggio ma qualcosa di molto simile. Un legame rinsaldato dagli ultrà tedeschi nel corso dell'ultimo fine settimana.



Ieri pomeriggio, prima del fischio d'inizio della sfida di Zwei-Bundesliga contro l'Eintracht Braunschweiger, nella curva dei sostenitori berlinesi è comparso uno striscione d'auguri nei confronti del club più antico d'Italia che dieci giorni fa ha festeggiato il proprio compleanno. Sul lungo lenzuolo bianco appeso alle recinzioni che delimitano il terreno dell'Olympiastadion si leggeva in italiano la scritta blu "130 anni! Genoa per sempre".



Non è la prima volta che i supporter dell'Hertha si espongono pubblicamente a favore dei colleghi genoani. Nel gennaio 2020, ad esempio, nella stessa curva erano comparsi un paio di striscioni contro Enrico Preziosi, all'epoca ancora presidente dei rossoblù e da tempo fortemente contestato dai sostenitori del Grifone.