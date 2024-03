Genoa, i tifosi disertano la trasferta con la Juve: 'Allo Stadium disposizioni assurde'

Domenica 17 marzo nella difficile trasferta di Torino in casa della Juventus, il Genoa non potrà contare sull'apporto dei suoi calorosissimi sostenitori.



Con una nota diffusa nella giornata di ieri, le principali sigle del tifo organizzato rossoblù fanno infatti sapere che non saranno presenti sugli spalti a loro riservati dell'Allianz Stadium: “Abbiamo deciso a malincuore - si legge nel comunicato firmato da Gradinata Nord-ACG - come già successo nelle precedenti occasioni, di disertare la trasferta di Torino con la Juventus, date le assurde modalità per l’acquisto del tagliando nel settore ospiti e le folli disposizioni relative all’ingresso di megafoni, striscioni, bandiere e quant’altro".



Una protesta che si ripete, dunque, quella del popolo rossoblù che già due anni fa, in occasione dell'ultima trasferta nella Torino bianconera, disertò in massa l'evento per i medesimi motivi denunciati oggi.



Malgrado la lontananza dal campo, gli ultras cercheranno comunque di restare vicini alla squadra in altri modi: "Invitiamo tutti i Genoani -- prosegue la nota - prima della partenza per Torino, sabato 16 Marzo alle 17:00 al Pio, per dimostrare alla squadra la nostra vicinanza e spiegare loro i motivi di questa sofferta decisione. Inoltre, Domenica 17 Marzo, diamo appuntamento a tutti in Piazza Alimonda, per vedere insieme ai diffidati la partita. No al calcio moderno!“.