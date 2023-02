Il suo ambientamento nella Genova rossoblù non è stato semplice e neppure rapido. Eppure ora, superata la diffidenza iniziale di molti genoani, è riuscito a scalare posizioni su posizioni nei cuori dei simpatizzanti del Grifone.Tanto che nel sondaggio promosso dalla società attraverso i propri canali social ufficiali per stabilireil portiere spagnolo è risultato il più votato. Merito di un rendimento in crescendo e di una serie di prestazioni, condite da autentiche prodezze, che hanno contributo ai buoni risultati ottenuti dal Genoa nelle ultime settimane.