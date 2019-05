In attesa di capire quale decisione prenderanno questa sera gli abbonati della Gradinata Nord, riuniti in assemblea per decidere se entrare o no in occasione di Genoa-Cagliari, una parte di sostenitori del grifone ha già fatto la sua scelta.



Con una lettera aperta diffusa tramite i social media un gruppo autodefinitosi Tifosi Semplici preannuncia che non farà mancare il proprio sostegno ai rossoblù di Cesare Prandelli: "I Tifosi semplici non hanno bisogno di appelli, più o meno illustri, per andare al campo sabato prossimo - si legge nel comunicato - I Tifosi semplici sono già lì, con il pensiero, le speranze, la voglia di Genoa…perché glielo dice il cuore, perché tifare è la cosa più bella e spontanea, perché il Genoa lo si ama a prescindere".



Il gruppo annuncia quindi di voler sostenere a gran voce i propri beniamini nel delicato scontro contro i sardi: "I tifosi semplici sabato gioiranno e soffriranno tutti assieme, faranno in modo che i giocatori sentano levarsi alto il grido Genoa Genoa da sempre l'incitamento più sentito e vero".