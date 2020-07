on perde la grinta e neppure la speranza di salvare il Genoadopo la batosta rimediata dal Grifone in casa del Torino.L'attaccante spagnolo, grande ex della serata piemontese rimasto nell'ombra come il resto dei compagni, lascia il proprio messaggio di incoraggiamento attraverso Instagram, puntando l'attenzione già verso la sfida decisiva di domenica prossima quando a Marassi arriverà il Lecce, in quella che a tutti gli effetti sarà la gara cruciale nella corsa salvezza.