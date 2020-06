Iago Falque, attaccante del Genoa, parla a Il Secolo XIX: "Mi mancavano il campo e i compagni, gli allenamenti in cui c'era da divertirsi e le partitine. Allenarsi da soli è stata un'esperienza differente e, per certi versi, difficile da affrontare. Paura di ammalarmi? Sinceramente no. Sapere che per gente giovane come me, sportiva, i rischi e le complicazioni, nella maggior parte dei casi, non erano gli stessi di quelli per individui più avanti con l'età o con altri problemi, ha aiutato a non pensarci. Ho seguito tutte le indicazioni. Sono rimasto sereno, per quanto sereno si potesse essere".