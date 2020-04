Nel corso della lunga intervista concessa ai colleghi di AS, Iago Falque ha parlato del proprio futuro, ancora in bilico tra i colori granata e quelli rossoblú: "Se parliamo del futuro, ovviamente, devo pensare a Torino, ho ancora un contratto con loro, quello che spero è che Toro e Genoa riescano a salvarsi. La migliore notizia sarebbe che questo gioco potesse riprendere e che tutti noi otteniamo l’obiettivo, questo è il mio desiderio".



Prima di tornare eventualmente alla base, però, l'attaccante spagnolo si augura di poter contribuire alla salvezza del grifone: "Sono arrivato a Genova con quell’obiettivo e per aiutare a raggiungerlo. Spero che possa essere raggiunto anche quello del Torino, che è il club a cui appartengo“.