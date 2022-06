Nome nuovo per l'attacco del Genoa.

Secondo quanto scrive questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, il club rossoblù starebbe provando ad assicurarsi le prestazioni di Milan Djuric.



Il possente centravanti della Salernitana, classe 1990, andrà in scadenza di contratto a fine mese e rappresenterebbe una buona opportunità a costo zero per il Grifone. Nel suo curriculum il bosniaco arrivato in Italia ad appena un anno d'età vanta infatti ben undici stagioni in Serie B, trascorse con le maglie di Cesena, Ascoli, Crotone, Cremonese, Trapani, Cittadella, oltre che con quella granata dei campani con cui ha disputato anche l'ultimo campionato di A mettendo a segno 5 reti.



Nel suo passato figura poi anche un'esperienza di un anno e mezzo nella cadetteria inglese con il Bristol.