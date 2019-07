Ci sono nomi, nel calciomercato, che ciclicamente tornano ad essere accostati a diversi club. Nel caso del Genoa uno di questi è quello di Robert Gumny, terzino polacco di 21 anni che il grifone monitora con attenzione ormai da diverso tempo.



Il profilo dell'esterno destro sembra tornare ora d'attualità in casa rossoblù, visto che, stando a quanto riporta questa mattina il Secolo XIX riprendendo a sua volta voci provenienti dalla Polonia, la dirigenza ligure sarebbe ritornata all'attacco con il Lech Poznan per garantirsi le prestazioni del promettente laterale.



Su Gumny ci sarebbe però da battere la concorrenza del Celtic che a differenza del Grifone può offrire al ragazzo la possibilità di mettersi in luce anche in campo europeo.